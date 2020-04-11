Как получить цифровой пропуск для поездок в Москве и Московской области

Для чего нужен пропуск
В рамках режима повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса в Москве и Московской области вводится система электронных пропусков. С 15 апреля при поездках на транспорте наличие пропуска обязательно. При этом оформить его можно будет уже с понедельника, 13 апреля.
Правила оформления таких пропусков утверждены указом мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ и постановлением губернатора Московской области от 11 апреля 2020 г. № 177-ПГ.
Электронные пропуска пока необходимы только для поездок по столице и области на личном и общественном транспорте (в том числе на метро, наземном городском транспорте, такси, МЦК, МЦД). При этом, например, водитель такси перед поездкой должен будет проверить у пассажира наличие пропуска.
Передвигаться пешком по своему району по-прежнему можно без оформления пропуска, но с соблюдением установленных ранее ограничений: для похода в магазин или аптеку, выноса мусора или выгула собаки.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пропускная система носит заявительный характер, поэтому перечень уважительных причин – открытый. Вместе с тем правоохранительные органы смогут проверять достоверность сведений, предоставленных гражданами.
Как оформить электронный пропуск
Оформить пропуск в Москве можно будет на сайте https://www.mos.ru/, по телефону единой справочной службы +7 (495) 777-77-77 или посредством отправки СМС на номер 7377.
В Московской области пропуск можно получить, заполнив форму на региональном портале госуслуг, позвонив по телефону горячей линии +7 (800) 550-50-30 или отправив СМС на номер 0250.
Пропуск, оформленный в Москве, будет также действовать для поездки в Подмосковье, и наоборот, областной пропуск действителен на территории столицы.
На пропуске будет присутствовать буквенно-числовой код, первая часть которого означает дату его истечения, а также QR-код. Код в электронном (на экране смартфона или другого гаджета) или распечатанном виде нужно будет по запросу предъявить сотруднику полиции или ГИБДД вместе с паспортом.
Пропуск для поездки на работу
Если организация, где работает гражданин, не прекратила деятельность и его присутствие на рабочем месте необходимо, ему выдадут единый многоразовый пропуск, действительный до 30 апреля. С таким пропуском можно ездить на работу и обратно, а также по служебным делам (например, осуществлять доставку товаров).
Чтобы оформить такой пропуск, в заявке нужно будет указать:
- ФИО;
- серию и номер паспорта;
- номер автомобиля или мотоцикла (только если гражданин передвигается на личном транспорте);
- номер транспортной карты (при наличии, для передвижения на общественном транспорте);
- наименование организации-работодателя, ИНН работодателя (ИНН организации можно узнать у своего работодателя или найти в интернете), при этом работники медицинских организаций указывать ИНН не обязаны;
- адрес электронной почты (по желанию).
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Пропуск для получения медицинских услуг
Пропуск для получения медицинской помощи будет действителен в течение одного дня, он предусматривает поездку до места лечения и обратно. Количество таких пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.
Таким образом, если человеку по медицинским показаниям назначены постоянные процедуры, он сможет получать их каждый день, но пропуск тоже нужно оформлять ежедневно.
Для оформления такого пропуска потребуется указать:
- ФИО,
- серию и номер паспорта, дату рождения;
- контактный телефон;
- для передвигающихся на личном транспорте – номер автомобиля или мотоцикла;
- для пользующихся общественным транспортом – номер транспортной карты (при наличии);
- наименование медицинской организации;
- маршрут передвижения (достаточно указать адрес места проживания и фактическое местоположение медучреждения);
- адрес электронной почты (по желанию).
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Пропуск для личных целей
Пропуск на поездки в рамках режима повышенной готовности в личных целях (в магазин, на дачу, на вокзал и так далее) выдаются на один день и разрешают проезд до места назначения и обратно. Такой пропуск можно будет получить только два раза в неделю.
Чтобы получить такой пропуск, в заявке указываются следующие данные:
- ФИО;
- серия и номер паспорта;
- контактный телефон;
- для передвигающихся на личном транспорте – номер транспортного средства;
- для пользующихся общественным транспортом – номер «Тройки» или «Стрелки» (при наличии);
- цель поездки и маршрут передвижения (адрес места проживания и пункта назначения);
- адрес электронной почты (по желанию).
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Кому не нужно оформлять пропуск
Нет необходимости оформлять пропуск военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, служащим федеральных и региональных органов власти, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам и охранникам.
Гражданин для подтверждения своего статуса должен будет предъявить сотрудникам полиции или ГИБДД вместе с паспортом служебное удостоверение.
Также пропуск не потребуется лицам младше 14 лет.
Как будут проверять пропуска
Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск – в распечатанном виде или на экране смартфона – по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу.
Проверить цифровой пропуск у гражданина могут непосредственно на дороге или в общественном транспорте с помощью специальной программы в планшете (приложения для патрулей Москвы и Московской области).
Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности в соответствии с законом.
Власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений, передаваемых для оформления пропуска.
Почему пропуск могут аннулировать
Пропуск может быть аннулирован, если будет выявлено, что при его оформлении указаны недостоверные сведения.
Также основаниями для прекращения его действия являются нарушения требований режима повышенной готовности или требований к цифровым пропускам, утвержденным властями Москвы и Подмосковья.
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