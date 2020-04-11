Как получить цифровой пропуск для поездок в Москве и Московской области

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитровский городской округДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломенский городской округКлин (г.о.)

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Ленинский городской округЛосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино (г.о.)

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайский городской округ

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Одинцовский городской округОрехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкинский городской округ

Р

Раменский городской округРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серпухов (г.о.)Сергиево-Посадский городской округСтупино (г.о.)

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
+1˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Все о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ Клину
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ Клину
Спецпроекты
Все о коронавирусеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-Центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Общество
  3. Как получить цифровой пропуск для поездок в Москве и Московской области
Общество

Как получить цифровой пропуск для поездок в Москве и Московской области

Как оформить электронный пропуск в Московском регионе и для каких целей его можно использовать, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Для чего нужен пропуск

© персональный сайт Сергея Собянина

В рамках режима повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса в Москве и Московской области вводится система электронных пропусков. С 15 апреля при поездках на транспорте наличие пропуска обязательно. При этом оформить его можно будет уже с понедельника, 13 апреля.

Правила оформления таких пропусков утверждены указом мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ и постановлением губернатора Московской области от 11 апреля 2020 г. № 177-ПГ.

Электронные пропуска пока необходимы только для поездок по столице и области на личном и общественном транспорте (в том числе на метро, наземном городском транспорте, такси, МЦК, МЦД). При этом, например, водитель такси перед поездкой должен будет проверить у пассажира наличие пропуска.

Передвигаться пешком по своему району по-прежнему можно без оформления пропуска, но с соблюдением установленных ранее ограничений: для похода в магазин или аптеку, выноса мусора или выгула собаки.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пропускная система носит заявительный характер, поэтому перечень уважительных причин – открытый. Вместе с тем правоохранительные органы смогут проверять достоверность сведений, предоставленных гражданами.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>  

2

Как оформить электронный пропуск

© персональный сайт Сергея Собянина

Оформить пропуск в Москве можно будет на сайте https://www.mos.ru/, по телефону единой справочной службы +7 (495) 777-77-77 или посредством отправки СМС на номер 7377.

В Московской области пропуск можно получить, заполнив форму на региональном портале госуслуг, позвонив по телефону горячей линии +7 (800) 550-50-30 или отправив СМС на номер 0250.

Пропуск, оформленный в Москве, будет также действовать для поездки в Подмосковье, и наоборот, областной пропуск действителен на территории столицы.

На пропуске будет присутствовать буквенно-числовой код, первая часть которого означает дату его истечения, а также QR-код. Код в электронном (на экране смартфона или другого гаджета) или распечатанном виде нужно будет по запросу предъявить сотруднику полиции или ГИБДД вместе с паспортом.

Самое важное о коронавирусе. Онлайн‑трансляция РИАМО>>

3

Пропуск для поездки на работу

© РИАМО,   Александр Манзюк

Если организация, где работает гражданин, не прекратила деятельность и его присутствие на рабочем месте необходимо, ему выдадут единый многоразовый пропуск, действительный до 30 апреля. С таким пропуском можно ездить на работу и обратно, а также по служебным делам (например, осуществлять доставку товаров).

Чтобы оформить такой пропуск, в заявке нужно будет указать:

- ФИО;

- серию и номер паспорта;

- номер автомобиля или мотоцикла (только если гражданин передвигается на личном транспорте);

- номер транспортной карты (при наличии, для передвижения на общественном транспорте);

- наименование организации-работодателя, ИНН работодателя (ИНН организации можно узнать у своего работодателя или найти в интернете), при этом работники медицинских организаций указывать ИНН не обязаны;

- адрес электронной почты (по желанию).

Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом>>

4

Пропуск для получения медицинских услуг

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы,   Евгений Самарин

Пропуск для получения медицинской помощи будет действителен в течение одного дня, он предусматривает поездку до места лечения и обратно. Количество таких пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.

Таким образом, если человеку по медицинским показаниям назначены постоянные процедуры, он сможет получать их каждый день, но пропуск тоже нужно оформлять ежедневно.

Для оформления такого пропуска потребуется указать:

- ФИО,

- серию и номер паспорта, дату рождения;

- контактный телефон;

- для передвигающихся на личном транспорте – номер автомобиля или мотоцикла;

- для пользующихся общественным транспортом – номер транспортной карты (при наличии);

- наименование медицинской организации;

- маршрут передвижения (достаточно указать адрес места проживания и фактическое местоположение медучреждения);

- адрес электронной почты (по желанию).

Пропускной режим и остановка предприятий: новые ограничительные меры в Подмосковье>>

5

Пропуск для личных целей

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Пропуск на поездки в рамках режима повышенной готовности в личных целях (в магазин, на дачу, на вокзал и так далее) выдаются на один день и разрешают проезд до места назначения и обратно. Такой пропуск можно будет получить только два раза в неделю.

Чтобы получить такой пропуск, в заявке указываются следующие данные:

- ФИО;

- серия и номер паспорта;

- контактный телефон;

- для передвигающихся на личном транспорте – номер транспортного средства;

- для пользующихся общественным транспортом – номер «Тройки» или «Стрелки» (при наличии);

- цель поездки и маршрут передвижения (адрес места проживания и пункта назначения);

- адрес электронной почты (по желанию).

Как бесконтактно пройти исследование на коронавирус в Москве и Московской области>>

6

Кому не нужно оформлять пропуск

© РИАМО,   Александр Манзюк

Нет необходимости оформлять пропуск военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, служащим федеральных и региональных органов власти, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам и охранникам.

Гражданин для подтверждения своего статуса должен будет предъявить сотрудникам полиции или ГИБДД вместе с паспортом служебное удостоверение.

Также пропуск не потребуется лицам младше 14 лет.

Чем карантин отличается от самоизоляции>>

7

Как будут проверять пропуска

© персональный сайт Сергея Собянина

Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск – в распечатанном виде или на экране смартфона – по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу.

Проверить цифровой пропуск у гражданина могут непосредственно на дороге или в общественном транспорте с помощью специальной программы в планшете (приложения для патрулей Москвы и Московской области).

Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности в соответствии с законом.

Власти оставляют за собой право проверить достоверность сведений, передаваемых для оформления пропуска.

8

Почему пропуск могут аннулировать

Пропуск может быть аннулирован, если будет выявлено, что при его оформлении указаны недостоверные сведения.

Также основаниями для прекращения его действия являются нарушения требований режима повышенной готовности или требований к цифровым пропускам, утвержденным властями Москвы и Подмосковья.

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

МоскваПодмосковьеКоронавирус из Китая
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

1 комментарий
Михаил
Здравствуйте! Если возможно уже, опишите процесс получения кода по СМС. Есть ли уже инструкция по составлению СМС? В блоге Сергея Семёновича Собянина приведён пример написания такой СМС: Пропуск*1*Иванов*Иван*Иванович*1* 4411*123456*Т111МО777*1111111111. К сожалению, расшифровки кодов СМС нет. Первая цифра перед ФИО - это цель поездки. 1- на работу. 2-в медучереждение. 3-другая цель. А что обозначает единица после ФИО? Это код документа? Но расшифровки этого кода нет. В примере стоит далее номер и серия паспорта. Видимо, единица - это код документа "паспорт". Или я ошибаюсь? Буду Вам весьма признателен за ответ! Спасибо!
Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё