Как получить цифровой пропуск для поездок в Москве и Московской области

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В рамках режима повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса в Москве и Московской области вводится система электронных пропусков. С 15 апреля при поездках на транспорте наличие пропуска обязательно. При этом оформить его можно будет уже с понедельника, 13 апреля.

Правила оформления таких пропусков утверждены указом мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ и постановлением губернатора Московской области от 11 апреля 2020 г. № 177-ПГ.

Электронные пропуска пока необходимы только для поездок по столице и области на личном и общественном транспорте (в том числе на метро, наземном городском транспорте, такси, МЦК, МЦД). При этом, например, водитель такси перед поездкой должен будет проверить у пассажира наличие пропуска.

Передвигаться пешком по своему району по-прежнему можно без оформления пропуска, но с соблюдением установленных ранее ограничений: для похода в магазин или аптеку, выноса мусора или выгула собаки.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пропускная система носит заявительный характер, поэтому перечень уважительных причин – открытый. Вместе с тем правоохранительные органы смогут проверять достоверность сведений, предоставленных гражданами.

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