РИАМО - 11 апр. В Московской области цифровой пропуск будет выглядеть, как буквенно-числовой код, его можно будет оформить с 13 апреля, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.

«Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия цифрового пропуска, и обеспечивает проверку представленных сведений и подлежит использованию для передвижения в соответствии с предоставленными гражданином сведениями», - говорится в сообщении.

Консультирование по вопросам получения цифрового пропуска, который с 15 апреля будет необходим при передвижении на транспорте по Московской области, проводят по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30.

Для подачи заявки на получение цифрового пропуска в регионе тем, кто продолжает ездить на работу нужно будет обязательно указать фамилию, имя, отчество (при наличии); серию и номер паспорта или реквизиты другого документа, удостоверяющего личность; контактный телефон; госномер автомобиля (не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования или такси); номер транспортной карты для оплаты проезда на общественном транспорте (при наличии); наименование организации или ИП; идентификационный номер налогоплательщика работодателя.

Если житель региона подает заявку на оформление пропуска для получения медпомощи, то нужно указать ФИО, серия и номер паспорта или реквизиты другого документа, удостоверяющего личность, дату рождения; контактный телефон; номер автомобиля (не нужно при передвижении на такси или в общественном транспорте); номер транспортной карты для оплаты проезда на общественном транспорте; наименование медорганизации; маршрут передвижения.

В случае иных целей поездки нужно указать также все свои сведения, а также цель передвижения по области с учетом ограничений, установленных в регионе.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Военным, сотрудникам правоохранительных органов, адвокатам, журналистам и охранникам не нужно будет оформлять электронные пропуска для проезда на территории Подмосковья. Для удобства жителей региона будет опубликована видеоинструкция — где подробно покажут, как работает платформа электронных пропусков.

- Между столицей и Подмосковьем будет действовать так называемый роуминг цифровых пропусков, в рамках которого житель будет оформлять пропуск на сайте правительства своего региона, для поездок из других субъектов РФ в мегаполис нужно будет заказывать московский пропуск.

- В Москве утвердили порядок оформления и использования цифровых пропусков, жители обязаны будут носить их с собой при поездках на любых видах транспорта. Подробнее о новых ограничениях, которые вводятся с понедельника, читайте в нашем материале.

Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом В связи с ухудшающейся ситуацией по распространению коронавируса в столице с 13 апреля вводятся новые запреты, какие – читайте в материале РИАМО.

- Число пассажиров метро уменьшилось почти в 6 раз после введения самоизоляции. До введения ограничительных мер в рамках борьбы с Covid‑19 в час пик в метро было 894 тысячи пассажиров, сейчас их число сократилось до 135 тысяч.

- Среди новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье есть 10 детей. Также 54 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет.

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.