РИАМО - 11 апр. Подать заявление на оформление цифрового пропуска на проезд на всех видах транспорта по территории Московской области можно тремя способами, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.

«Получение цифрового пропуска осуществляется с 13 апреля 2020 года на основании электронной заявки гражданина на официальном портале государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru), по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30 или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 0250», - говорится в документе.

Оформить электронные пропуска в Подмосковье можно будет с 13 апреля, а обязательное их наличие при передвижении на любом виде транспорта, в том числе и общественном, будут требовать с 15 апреля. Пропуска будут действовать и на территории области, и в столице.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

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- Военным, сотрудникам правоохранительных органов, адвокатам, журналистам и охранникам не нужно будет оформлять электронные пропуска для проезда на территории Подмосковья. Для удобства жителей региона будет опубликована видеоинструкция — где подробно покажут, как работает платформа электронных пропусков.

- Между столицей и Подмосковьем будет действовать так называемый роуминг цифровых пропусков, в рамках которого житель будет оформлять пропуск на сайте правительства своего региона, для поездок из других субъектов РФ в мегаполис нужно будет заказывать московский пропуск.

- В Москве утвердили порядок оформления и использования цифровых пропусков, жители обязаны будут носить их с собой при поездках на любых видах транспорта. Подробнее о новых ограничениях, которые вводятся с понедельника, читайте в нашем материале.

Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом В связи с ухудшающейся ситуацией по распространению коронавируса в столице с 13 апреля вводятся новые запреты, какие – читайте в материале РИАМО.

- Число пассажиров метро уменьшилось почти в 6 раз после введения самоизоляции. До введения ограничительных мер в рамках борьбы с Covid‑19 в час пик в метро было 894 тысячи пассажиров, сейчас их число сократилось до 135 тысяч.

- Среди новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье есть 10 детей. Также 54 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет.

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- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

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- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.