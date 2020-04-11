РИАМО - 11 апр. Во втором квартале этого года планируется ввести в эксплуатацию генерирующую установку, функционирующую на свалочном газе (ВИЭ), на полигоне ТКО «Торбеево» в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Плановый объем установленной мощности генерирующего объекта – 0,95 мегаватт с возможностью увеличения мощности генерации до 2 мегаватт при реализации второй очереди проекта. Прогнозный объем вырабатываемой энергии в год при постоянной работе газопоршневой электростанции – 7,96 миллиона киловатт-час», - говорится в сообщении.

Помимо этого, электроустановка будет использоваться и в качестве источника тепловой энергии. Планируется производство около 0,95 гигакаллорий тепловой энергии, которая обеспечит собственные нужды полигона — теплоснабжение административных и производственных помещений.

«Генерирующий объект на полигоне в «Торбееве» станет первым объектом в Подмосковье, который будет работать на возобновляемом источнике энергии, свалочном газе. Подобные установки появятся в регионе на восьми полигонах, это даст возможность не только получать «зеленое» электричество, но и позволит улучшить экологическую обстановку в регионе», - сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

В 2018-2019 были разыграны конкурсы на строительство на полигонах восьми генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии: «Торбеево» (городской округ Люберцы), «Тимохово» (Богородский городской округ), «Царево» (Пушкинский городской округ), «Кучино» (городской округ Балашиха), «Ядрово» (Волоколамский городской округ), «Непейно» (Дмитровский городской округ), «Кулаковский» (городской округ Чехов), «Съяново» (городской округ Ступино).

Генерирующие установки на этих полигонах будут перерабатывать свалочный газ в «зеленую» электроэнергию. Общая установленная мощность объектов - 16,36 мегаватт, а общий прогнозируемый объем вырабатываемой электроэнергии - 108,203 миллиона киловатт-час.