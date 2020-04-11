РИАМО - 11 апр. Число машин на дорогах Московской области 10 апреля увеличилось на 7%, по сравнению с 9 апреля, но если сравнивать с периодом до введения самоизоляции, то уменьшилось на 11%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Наибольшая загруженность зафиксирована на вылетных магистралях региона — более полумиллиона москвичей выехали на дачи», - говорится в материале.

Количество нарушений ПДД на дорогах региона снизилось на 6%, по отношению к 9 апреля, всего их было 94 тысячи за сутки. Но это вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В Московской области за минувшие сутки зафиксировано четыре дорожные аварии. В данных ДТП получили травмы разной степени тяжести шесть человек.