РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 апр. За прошедшие сутки в Домодедове не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заболевших в городском округе составляет 13 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 человек. Выздоровели и выписались 75 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам Подмосковья: <...> Домодедово - 13», - говорится в сообщении.

По данным на 10 апреля, количество заболевших в Домодедове также составляло 13 человек.

Жителей просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веских причин. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.