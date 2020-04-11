РИАМО - 11 апр. Между столицей и Подмосковьем будет действовать так называемый роуминг цифровых пропусков, в рамках которого житель будет оформлять пропуск на сайте правительства своего региона, для поездок из других субъектов РФ в мегаполис нужно будет заказывать московский пропуск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для поездки Москва – Московская область и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что жители Подмосковья будут заказывать пропуска в столицу на своем сайте.

Для поездки в мегаполис из другого региона потребуется московский пропуск.

В Подмосковье также вводится система проезда по электронным пропускам, оформить которые можно будет с 13 апреля. Сами пропуска начнут действовать 15 апреля.

В Московском регионе действует всеобщий режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Военным, сотрудникам правоохранительных органов, адвокатам, журналистам и охранникам не нужно будет оформлять электронные пропуска для проезда на территории Подмосковья. Для удобства жителей региона будет опубликована видеоинструкция — где подробно покажут, как работает платформа электронных пропусков.

- Между столицей и Подмосковьем будет действовать так называемый роуминг цифровых пропусков, в рамках которого житель будет оформлять пропуск на сайте правительства своего региона, для поездок из других субъектов РФ в мегаполис нужно будет заказывать московский пропуск.

- В Москве утвердили порядок оформления и использования цифровых пропусков, жители обязаны будут носить их с собой при поездках на любых видах транспорта. Подробнее о новых ограничениях, которые вводятся с понедельника, читайте в нашем материале.

Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом В связи с ухудшающейся ситуацией по распространению коронавируса в столице с 13 апреля вводятся новые запреты, какие – читайте в материале РИАМО.

- Число пассажиров метро уменьшилось почти в 6 раз после введения самоизоляции. До введения ограничительных мер в рамках борьбы с Covid‑19 в час пик в метро было 894 тысячи пассажиров, сейчас их число сократилось до 135 тысяч.

- Среди новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье есть 10 детей. Также 54 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет.

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.