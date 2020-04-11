РИАМО - 11 апр. Все, кто пользуется транспортом в Московской области, смогут оформить электронный пропуск со следующей недели, он будет действовать до 30 апреля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Те, кто ездят на работу, начиная со среды должны оформить пропуск для осуществления трудовой деятельности. Он многоразовый, на весь период до 30 апреля», - сказал Воробьев.

По его словам, если жителям региона нужно в Москву, то это должно быть связано или с работой или со здоровьем. Областной пропуск будет действовать и в Москве, и в Подмосковье. То же самое касается москвичей - если они на своем портале получили пропуск, он действует и в области.

Он отметил, что сотрудникам полиции и ГИБДД нужно показать электронный пропуск - распечатанный или на экране телефона, а также удостоверение личности. Проверка будет проходить быстро и в присутствии проверяемого.

«Если вам нужно выйти или выехать из дома за медицинской помощью самому или чтобы сопроводить близкого, пропуск оформляется для посещения медицинских учреждений. Он действует один день, но получать его можно сколько угодно раз», - пояснил губернатор.

Он добавил, что при необходимости совершить поездку с другой личной целью (в магазин, навестить близких, отправиться в другой регион, на вокзал или в аэропорт) - пропуск выдается на один день, а получить его можно два раза в неделю.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Военным, сотрудникам правоохранительных органов, адвокатам, журналистам и охранникам не нужно будет оформлять электронные пропуска для проезда на территории Подмосковья. Для удобства жителей региона будет опубликована видеоинструкция — где подробно покажут, как работает платформа электронных пропусков.

- Между столицей и Подмосковьем будет действовать так называемый роуминг цифровых пропусков, в рамках которого житель будет оформлять пропуск на сайте правительства своего региона, для поездок из других субъектов РФ в мегаполис нужно будет заказывать московский пропуск.

- В Москве утвердили порядок оформления и использования цифровых пропусков, жители обязаны будут носить их с собой при поездках на любых видах транспорта. Подробнее о новых ограничениях, которые вводятся с понедельника, читайте в нашем материале.

Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом В связи с ухудшающейся ситуацией по распространению коронавируса в столице с 13 апреля вводятся новые запреты, какие – читайте в материале РИАМО.

- Число пассажиров метро уменьшилось почти в 6 раз после введения самоизоляции. До введения ограничительных мер в рамках борьбы с Covid‑19 в час пик в метро было 894 тысячи пассажиров, сейчас их число сократилось до 135 тысяч.

- Среди новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье есть 10 детей. Также 54 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет.

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.