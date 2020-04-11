РИАМО - 11 апр. В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности: выдается до 30 апреля включительно в случаях, если организация продолжает работать и присутствие сотрудника на рабочем месте является абсолютно необходимым», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что по пропускам этой категории можно ездить на работу и обратно, а также ездить по служебной надобности – например, при доставке товаров. Количество поездок не ограничивается.

Вторая категория – пропуска для поездок в медучреждения. Такие пропуска выдаются на один день в конкретную медорганизацию. Ограничений на количество пропусков на неделю не ограничено.

Для поездок в личных целях вводится третья категория пропусков. Под личными целями подразумевается поездка на дачу, в магазин, на вокзал и так далее. Такие пропуска будут выдаваться на один день, они будут действовать до места назначения и обратно. Эти пропуска можно будет получать два раза в неделю.

Пропуск можно будет получить на портале mos.ru. Для этого нужно выбрать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполнить данные и отправить заявку. После этого появится специальный код. Его нужно будет сохранить, например, сделать скриншот или записать. Пропуск также отправят на электронную почту, если пользователь ее укажет.

Пропуск можно будет получить по СМС, отправив сообщение на номер 7377, или по телефону +7 (495) 777-77-77, на который также можно звонить по всем вопросам.

Ранее власти Москвы объяснили, почему ужесточается режим самоизоляции. Пропуска будут введены из-за того, что жители стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции, введенному из-за распространения коронавируса.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Военным, сотрудникам правоохранительных органов, адвокатам, журналистам и охранникам не нужно будет оформлять электронные пропуска для проезда на территории Подмосковья. Для удобства жителей региона будет опубликована видеоинструкция — где подробно покажут, как работает платформа электронных пропусков.

- Между столицей и Подмосковьем будет действовать так называемый роуминг цифровых пропусков, в рамках которого житель будет оформлять пропуск на сайте правительства своего региона, для поездок из других субъектов РФ в мегаполис нужно будет заказывать московский пропуск.

- В Москве утвердили порядок оформления и использования цифровых пропусков, жители обязаны будут носить их с собой при поездках на любых видах транспорта. Подробнее о новых ограничениях, которые вводятся с понедельника, читайте в нашем материале.

Какие новые ограничения введут в Москве с 13 апреля для борьбы с коронавирусом В связи с ухудшающейся ситуацией по распространению коронавируса в столице с 13 апреля вводятся новые запреты, какие – читайте в материале РИАМО.

- Число пассажиров метро уменьшилось почти в 6 раз после введения самоизоляции. До введения ограничительных мер в рамках борьбы с Covid‑19 в час пик в метро было 894 тысячи пассажиров, сейчас их число сократилось до 135 тысяч.

- Среди новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье есть 10 детей. Также 54 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет.

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.