РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. В подмосковном Подольске началась акция «Телефонный апрель», в ходе которой все желающие могут позвонить людям старше 65 лет, находящимся на самоизоляции и поддержать их, сообщила «РИАМО в Подольске» директор СДК «Молодежный» и депутат муниципального совета депутатов Ирина Талпа.

«Желающим присоединиться к проекту предлагают звонить знакомым пожилым людям, читать стихи или прозу, выслушивать их истории, пить с ними чай. За два дня первые десятьучастников проекта обзвонили около 30 человек старше 65 лет, находящихся в самоизоляции. Внимание для них - главное лекарство от одиночества», - сказала Талпа.

По ее словам, к проекту подключатся все сотрудники СДК «Молодежный». Дети, подростки, молодежь и люди среднего возраста - легко адаптируются к новым условиям. Многие находят огромные плюсы в домашнем затворничестве, им доступно множество онлайн тренировок и мастер-классов. Старшее поколение в иных условиях, их угнетает то, что они в зоне риска и интернетом многие из них не умеют пользоваться.

Она отметила, что пожилые жители сейчас остались практически без внимания, лишенные привычных ежедневных радостей и общения - походов в магазин, записи в поликлинику, прогулок, поездок в транспорте.

Талпа добавила, что сейчас бабушки и дедушки особенно нуждаются в заботе и внимании. Проявить милосердие, подарить свое время и внимание во время телефонного разговора - доступный способ поддержать в непростых условиях пожилых людей.