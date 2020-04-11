РИАМО - 11 апр. В деревне Путилково городского округа Красногорск будет создан отдел полиции, в здании уже начали ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Здание находится по адресу: деревня Путилково, улица Новотушинская, дом 1В.

«Отдел полиции здесь очень ждут люди, на криминогенную обстановку неоднократно жаловались жители деревни Путилково. Ближайший отдел был только на улице Первомайской в Красногорске в 11 километрах, наряды полиции не могли оперативно добраться до места преступления», – сказал зампредседателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В настоящее время в двухэтажном здании ведут ремонтные работы. Завершить реконструкцию планируют до конца августа 2020 года. Общая площадь здания составляет порядка 500 квадратных метров.

В новом отделе полиции разместятся дежурная часть, комнаты для задержанных в административном порядке, служебные кабинеты, помещения для предоставления государственных услуг.

«На сегодняшний день здание, отведенное под отдел полиции, принято в муниципальную собственность и передано в пользование УМВД России по городскому округу Красногорск. Планируется, что уже в начале осени отдел начнет свою работу», - добавил Каратаев.

Новый отдел полиции будет оснащен современными инженерными системами.