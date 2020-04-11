РИАМО - 11 апр. На площадке строительства Юго-Восточной хорды в районе платформы «Москворечье» завершается первый этап работ по очистке от загрязненного грунта, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В полном объеме выполнена установка ограждения объекта протяженностью 168 метров. Организована система видеонаблюдения, установлено десять видеокамер в соответствии с проектной документацией», — говорится в сообщении.

На площадке установили круглосуточную охрану, обеспечили санитарно-пропускной режим. Был обеспечен дозиметрический контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта.

Организовано радиационное обследование объекта с выполнением бурения на глубину 5 метров. Есть автоматический пост контроля радиационной обстановки с информационным табло. Проводится подготовка для оборудования подъездных дорог и спецплощадок сортировки и загрузки грунта.

ФГУП «Радон» работает на участке строительства мостового перехода в составе Юго-Восточной хорды. Работы проводят на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов, железнодорожным мостом Курского направления, рекой и Каширским шоссе.

Подрядчик выйдет на строительную площадку для возведения моста только после заключительного радиационного обследования объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм.

Ранее исследования подтвердили наличие радиационного загрязнения грунта возле Московского завода полиметаллов, где планируется построить Юго-Восточную хорду. На данном участке планируют провести полномасштабную рекультивацию. Зараженный грунт вывезут за пределы мегаполиса.