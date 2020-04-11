РИАМО - 11 апр. Из-за сильного порывистого ветра в столице водителям рекомендовали оставлять свое авто подальше от деревьев и рекламных конструкций, сообщается в Instagram-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Сегодня до 21 часа в Москве действует экстренное предупреждение. Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Если собираетесь на улицу, будьте аккуратны и держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций», - говорится в сообщении.

Также горожанам посоветовали оставаться дома, беречь себя и окружающих.

В Москве на субботу был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Также экстренное предупреждение о непогоде выпустил столичный главк МЧС России.