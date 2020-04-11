РИАМО - 11 апр. Москвичам разослали СМС с предупреждением от Главного управления МЧС России по столице о том, что в субботу ожидается сильный порывистый ветер.

«С 16:00 до 21:00 11 апреля в Москве и области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны!» – говорится в сообщении.

В столице и Подмосковье на субботу был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра. Также экстренное предупреждение о непогоде выпустил столичный главк МЧС России.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.