РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 апр. За минувшие сутки в городском округе Балашиха зафиксировали еще два новых случая заражения коронавирусом, всего в округе 33 заболевших, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 152 новых случая заражения Covid-19. 54 человека - от 18 до 44 лет, 54 человека - от 45 до 64 лет, 34 человека - от 65 до 83 лет, десять детей.

«По состоянию на 11 апреля, в Московской области зарегистрировали 1082 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 75 человек выписали домой из стационаров, 14 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 33 случая заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Балашихе 10 апреля составляло 31 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.