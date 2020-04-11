РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 апр. В подмосковных Люберцах за минувшие сутки выявили еще 29 новых случаев заражения коронавирусом, всего в округе уже 92 заболевших, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 152 новых случая коронавируса.

«В Люберцах за сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в округе по состоянию на 11 апреля - 92 заболевших», - говорится в сообщении.

В Дзержинском выявили за сутки четыре случая заражения, всего в округе 9 заразившихся.

Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.