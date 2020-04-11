РИАМО - 11 апр. Столичные лаборатории, которые проводят тестирование на коронавирус, должны делать исследования в течение 24 часов, результаты тестирования оцифровывают и загружают в единую систему, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас ежедневно в Москве делают около 18 тысяч исследований в сутки.

«Поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. Время подтверждения диагноза при Covid-19 чрезвычайно важно для назначения правильного лечения», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что результаты исследований оцифровывают и загружают в ЕМИАС.

Всего исследования на коронавирус в городе проводят 13 лабораторий.

В Москве на сегодняшний день выявили 8852 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 1030.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.