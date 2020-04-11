РИАМО - 11 апр. Пожарные потушили загоревшийся мусор в одноэтажной пристройке к магазину на востоке столицы, площадь пожара составила 20 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В субботу в МЧС в 16:50 поступила информация о возгорании по адресу: улица Магнитогорская, дом 2.

«Происходило загорание мусора в одноэтажной неэксплуатируемой пристройке к магазину на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали огонь в 17:03. Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.