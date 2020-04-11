РИАМО - 11 апр. Городской округ Люберцы продолжает быть антилидером по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье, следует из данных областного оперштаба.

«За все время в Подмосковье было зарегистрировано 274 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, из них 151 человек из Москвы», - говорится в сообщении.

В Люберцах было выявлено больше всего случаев заражения – 92, в Химках – 71, в Красногорске – 66 случаев, в Мытищах – 55, Одинцове – 48, Ленинском округе – 42, Долгопрудном – 35, Балашихе – 33, Лобне – 32.

Также случаи коронавируса зафиксировали в Сергиевом Посаде – 29, Подольске – 26, Королеве – 22, Пушкине – 21, Дмитрове – 19, Истре – 15, Раменском – 14, Домодедове – 13, Солнечногорске, Реутове и Клину – по 12, Коломне и Ивантеевке – по 11.

В Дзержинском и Щелкове выявили по девять заболевших, Луховицах – восемь, Жуковском и Котельниках – по семь, Воскресенске, Рузе, Ступине, Электростали, Наро-Фоминске - по шесть чеовек, в Чехове, Орехово-Зуеве - по пять, в Павловском Посаде, Протвине – по четыре.

Также по три случая зафиксировали в Дубне, Егорьевске, Серебряных Прудах, Фрязине, Серпухове, по два – в Лыткарине, Талдоме, Шатуре, по одному – в Волоколамске, Кашире, Красноармейске, Лотошине, Можайске, Ногинске, Рошале и Электрогорске.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.