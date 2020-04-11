РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 апр. Девятнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье 152 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Красногорск – 66», – говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Красногорске 10 апреля составляло 47 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 1 082 случая заболевания. Скончались 14 человек, 85 пациентов выписаны после выздоровления.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30, специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.