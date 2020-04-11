РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. В подмосковном Подольске выявили недостатки в дезинфекционной обработке подъездов многоквартирных домов в микрорайоне Зеленовский, список недостатков направили управляющей компании для исправления, сообщается на странице комитета по делам молодежи администрации округа в соцсети Instagram kdm_podolsk.

«По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова председатель комитета по делам молодежи Иван Литвяков 11 апреля проверил качество дезинфекционной обработки подъездов против распространения коронавируса в многоквартирных домах микрорайона Зеленовский. В результате проверки все выявленные недочеты взяли на контроль и направили в обслуживающую управляющую компанию для исправления», - говорится в сообщении.

В соответствии с установленным регламентом, ежедневной обработке хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами на первых этажах подъездов подлежат полы, стены, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки, мусоропровод и лифтовые кабины.