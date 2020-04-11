РИАМО - 11 апр. За последние сутки в Московской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом, из них десять детей, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

«54 человека - от 18 до 44 лет, 54 человека - от 45 до 64 лет, 34 человека - от 65 до 83 лет, десять детей», - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье было выявлено 1082 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, также выздоровели и выписались 75 человек.

В Московской области до 1 мая действует режим всеобщей изоляции. Выйти из дома можно только в ближайший магазин за продуктами или аптеку за лекарством, выгулять собаку или вынести мусор.

В Подмосковье приостановили работу непродовольственные магазины, парикмахерские, спортклубы, кафе и другие учреждения. С 13 апреля в регионе поэтапно будет введен пропускной режим, приостанавливаются строительные работы, работа каршеринга.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.