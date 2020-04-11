РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в поселке Молодежный в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«11 апреля в 14:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире: Подольск, поселок Молодежный, дом №18. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.