РИАМО - 11 апр. После введения ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса москвичи с пониманием отнеслись к запрету на массовое посещение кладбищ, сообщил в журналистам в субботу исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГБУ «Ритуал» Михаил Шитенков.

«В основном люди с пониманием относятся. Сегодня пришли 650 человек на московские кладбища. Их вежливо попросили вернуться домой и соблюсти режим самоизоляции. Конфликтных ситуаций нет», - сказал Шитенков.

Он также добавил, что после снятия ограничительных мер все желающие смогут прийти и посетить могилы своих близких.

В настоящее время ГБУ «Ритуал» начало предоставлять услуги по дистанционному посещению, уборке и возложению цветов на городских кладбищах. Подать заявку можно на сайте ritual.mos.ru. Сотрудники кладбищ обработают заказ, выйдут на место захоронения, выполнят работы и предоставят фотографии с результатом.

В Московском регионе ввели обязательный для всех режим самоизоляции до 1 мая из-за пандемии коронавируса. Посещение кладбищ ограничили в Москве и Подмосковье.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.