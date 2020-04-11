РИАМО - 11 апр. После введения ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса москвичи с пониманием отнеслись к запрету на массовое посещение кладбищ, сообщил в журналистам в субботу исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГБУ «Ритуал» Михаил Шитенков.
«В основном люди с пониманием относятся. Сегодня пришли 650 человек на московские кладбища. Их вежливо попросили вернуться домой и соблюсти режим самоизоляции. Конфликтных ситуаций нет», - сказал Шитенков.
Он также добавил, что после снятия ограничительных мер все желающие смогут прийти и посетить могилы своих близких.
В настоящее время ГБУ «Ритуал» начало предоставлять услуги по дистанционному посещению, уборке и возложению цветов на городских кладбищах. Подать заявку можно на сайте ritual.mos.ru. Сотрудники кладбищ обработают заказ, выйдут на место захоронения, выполнят работы и предоставят фотографии с результатом.
В Московском регионе ввели обязательный для всех режим самоизоляции до 1 мая из-за пандемии коронавируса. Посещение кладбищ ограничили в Москве и Подмосковье.
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Текстовая трансляция
11 АПРЕЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области
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