РИАМО - 11 апр. Велопрокат, который работает сейчас бесплатно для волонтеров и курьеров, открылся у 10 станций Московских центральных диаметров в пределах зоны «Центральная», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Бесплатный провоз велосипедов на МЦД и велопрокат позволят всем сотрудникам служб доставки и волонтерам создавать альтернативные маршруты и быстрее развозить продукты и вещи первой необходимости москвичам, которые соблюдают режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

Велопрокат работает у станций Савеловская, Бескудниково, Тимирязевская, Окружная, Дегунино, Белорусская МЦД-1 и Москворечье, Рижская, Курская, Каланчевская МЦД-2. Чтобы провезти велосипед на МЦД, надо оформить в кассе бесплатный билет. В поездах «Иволга» есть специальные крепления для велосипедов.

Чтобы получить льготный тариф на велопрокат, курьерам и волонтерам надо обратиться в будние дни по телефону +7 (495) 966 46 69 (с 10:00 до 18:00) либо написать на электронную почту info@velobike.ru.

В Московском регионе действует обязательный для всех режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.