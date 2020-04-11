РИАМО - 11 апр. Услуги по дистанционной уборке и возложению цветов на могилы умерших начали предоставлять на московских кладбищах, сообщил в журналистам в субботу исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГБУ «Ритуал» Михаил Шитенков.

«ГБУ «Ритуал» реализует сейчас дистанционные услуги по онлайн-посещению кладбища, возложению цветов и уборки территории. Любой человек может написать нам на электронную почту на сайте ritual.mos.ru <...> прислать нам письмо», - сказал Шитенков.

Он добавил, что сотрудники кладбищ обработают заказ, выйдут на место захоронения, выполнят работы и предоставят фотографии с результатом.

«В настоящее время 25 заявок (на предоставление дистанционных услуг в Москве - ред.) было получено, но это только начало», - уточнил Шитенков.

По его словам, услуги по захоронению предоставляются в штатном режиме. При этом, горожан просят максимально уменьшить количество гостей.

«Если раньше прощались 30-50 человек, то в настоящее время это 5-7 человек», - добавил Шитенков.