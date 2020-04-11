РИАМО - 11 апр. Российское правительство включило в перечень отраслей экономики, которые больше других пострадали от пандемии коронавирусной инфекции, еще два пункта, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Согласно постановлению, раздел «Культура, организация досуга и развлечений» пополнился деятельностью в области демонстрации кинофильмов», - говорится в сообщении.
В данный перечень еще включили новый раздел «Деятельность в области здравоохранения». В него вошла позиция «Стоматологическая практика».
В стране до конца апреля объявлены нерабочие дни. Школьников перевели на дистанционное обучение, многие учреждения приостановили деятельность. Для бизнеса в стране предусмотрели меры поддержки.
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11 АПРЕЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области
- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.
- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.
- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.
- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.
- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.
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