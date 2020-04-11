РИАМО - 11 апр. Программу ко Дню космонавтики подготовил проект #Москвастобой, в рамках которого можно онлайн посетить различные музеи и посмотреть их постоянные и временные выставки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 20 онлайн-экскурсий и лекций подготовили в честь Дня космонавтики партнеры проекта #Москвастобой. Это ведущие городские площадки: Музей космонавтики, Московский планетарий, центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Музей космонавтики подготовил тематические онлайн-экскурсии «Ракеты и как они летают», «Утро космической эры» и другие. Московский планетарий предлагает послушать цикл лекций «Разноцветное небо» и принять участие в виртуальной экскурсии по музею «Лунариум».

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ подготовил лекции об освоении космоса. Кроме того, пользователи смогут посмотреть записи со встреч серии «Уроки космоса», во время которых космонавты рассказывали о своих экспедициях.

На турпортале Discover.Moscow запустили проект «Комическая неделя», в рамках которого на сайте появятся различные тематические познавательные материалы.

Онлайн-проект #Москвастобой позволяет посетить различные музеи, посмотреть их выставки, изучить картины, узнать больше об искусстве, посетить уникальные онлайн-экскурсии. За неделю портал проекта посетили более 110 тысяч человек. Всего в проекте участвует свыше 20 музеев, выставочных и образовательных площадок.