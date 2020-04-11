РИАМО - 11 апр. К выполнению задач по охране правопорядка, проведению профилактических мероприятий для соблюдения жителями режима самоизоляции дополнительно будут привлечены сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области, сообщается на сайте ведомства.

«В частности, увеличена численность нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции. Количество патрулей в городах Подмосковья будет определяться в том числе с учетом индекса самоизоляции», - говорится в сообщении.

Также бойцы ОМОН с инспекторами ГИБДД будут обеспечивать соблюдение самоизоляции на постах Госавтоинспекции, которые расположены на трассах федерального значения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в регионе будет поэтапно вводиться пропускной режим, он начнет действовать с 13 апреля. При походе за продуктами или для выгула собаки пропуск не нужен.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.