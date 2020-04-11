РИАМО - 11 апр. Москвичей предупредили о сильных порывах ветра до 12-17 метров в секунду до 21:00 субботы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Жителей мегаполиса призвали быть внимательными и осторожными и не оставлять детей без присмотра.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.