РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 апр. Главный врач поликлиники Котельников Михаил Анисимов сообщил о росте случаев развития пневмонии в округе и призвал жителей соблюдать режим самоизоляции.

Анисимов разместил пост и видеообращение к жителям округа.

«В нашем городе (Котельники - ред.) растет количество (случаев - ред.) пневмонии. Как никогда важно сейчас соблюдать режим самоизоляции, не прогуливаться вечером по аллеям города, беречь себя и свои семьи»,- написал Анисимов в Instagram.

Он отметил, что сидеть дома длительное время непросто, но именно это противоэпидемическое мероприятие позволит избежать серьезных последствий и вместе победить вирус.

В Котельниках зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом.

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