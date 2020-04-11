РИАМО – 11 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.

«Вы видите это (состояние здоровья – ред.) по рабочему графику», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он добавил, что сейчас все контакты президента происходят в режиме видеоконференций. Однако самих мероприятий даже стало больше и приходится работать интенсивнее.