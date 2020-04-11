РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 апр. Жители подмосковных Люберец могут обращаться в Единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа с замечаниями о дезинфекции подъездов, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

В рамках контроля качества проведения профилактических дезинфекционных обработок мест общего пользования многоквартирных домов, сотрудники управления ЖКХ каждый день контролируют управляющие организации согласно сигналам, поступающим в соцсети, на портал «Добродел», в администрацию Люберец. Данные мероприятия направлены на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

«Если у Вас есть замечания, просим обращаться в Единую диспетчерскую службу ЖКХ горокруга Люберцы по телефонам: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105. Вы можете оставить заявку в ЕДС на сайте»,- говорится в сообщении.

Также жалобу можно оставить в Instagram-аккаунте заместителя главы муниципалитета по вопросам ЖКХ Василия Власова для незамедлительного устранения замечаний.