РИАМО - 11 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что персонал московских больниц работает в героическом режиме в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме, в авральном режиме», - сказал Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что сейчас все восхищаются героизмом медиков и надеются, что врачам удастся справиться с пандемией.

В мегаполисе увеличили количество исследований на коронавирус до 18 тысяч в день. В городе за короткое время развернули девять городских лабораторий, также исследования на Covid-2019 начали проводить и частные лаборатории.

В Москве на сегодняшний день выявили 8 852 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 1030.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.