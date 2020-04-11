РИАМО - 11 апр. Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления на следующей неделе, самым низким давление будет 16 апреля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Еще 12 апреля в Москве будет повышенное атмосферное давление, оно составит 752 миллиметра ртутного столба.

«Но уже в начале новой недели о себе заявит атлантический циклон, чей теплый атмосферный фронт дотянется до столицы. Атмосферное давление понизится на 10 единиц, и в середине 13 апреля составит 742 миллиметра ртутного столба. Что на 6 единиц ниже нормального», — говорится в сообщении.

Четырнадцатого апреля атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба. 15 и 16 апреля сохранятся колебания атмосферного давления на пониженном фоне. Самым низким давление будет 16 апреля – оно составит 734 миллиметра ртутного столба.

Резкие колебания атмосферного давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления.