РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 апр. В подмосковных Люберцах модернизировали контейнеры для благотворительного проекта «Добрые крышечки», сообщается в Instagram-аккаунте народного экологического совета муниципалитета.

Контейнеры установлены в рамках регионального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Первый контейнер находится в парке «Наташинские пруды», второй – на улице Дружбы в микрорайоне Самолет.

«Наши контейнеры участвуют в благотворительном проекте «Добрые крышечки» и призваны помогать детишкам с ограниченными возможностями здоровья, но при этом неоднократно подвергались актам вандализма. Мы периодически их ремонтировали и восстанавливали. Но сейчас благодаря нашим дорогим друзьям и партнерам мы провели основательную модернизацию конструкции», - говорится в сообщении.

Народный экологический совет благодарит регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», компанию «Городской транзит» и лично Марию Штомпиль за активную помощь и содействие.

«Теперь контейнеры-сердечки еще долго будут радовать жителей и помогать деткам», - заключается в сообщении.