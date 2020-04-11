РИАМО – 11 апр. Из-за того, что жители столицы стали менее ответственно соблюдать режим самоизоляции, в городе ужесточили режим – со следующей недели начнут вводить пропуска, сообщает «Интерфакс».

«Если на первой нерабочей неделе граждане достаточно ответственно подошли к новой ситуации, соблюдали режим самоизоляции, резко снизилось количество машин, которые ездили по городу, и людей, гуляющих пешком, то на второй неделе мы видим, что жители немного расслабились и начали пренебрегать правилами», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что многим психологически тяжело оставаться дома, но это сейчас необходимо: чем быстрее город справится с пандемией, тем быстрее горожане смогут вернуться к обычной жизни.

В Москве с 13 апреля поэтапно начнут вводить пропускной режим. В рамках первого этапа пропуска понадобятся для поездок на работу. Кроме того, временно прекратится или будет ограничена работа большинства организаций.

В столице за весь период зафиксировали 8 852 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 1030.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.