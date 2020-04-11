РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. В текущем году в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска Мосавтодор отремонтирует дороги на шести участках, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году силами ГБУ «Мосавтодор» планируется выполнить большой объем работ по ремонту дорог, расположенных на территории микрорайона Климовск. Работы планируется провести на шести участках», - говорится в сообщении.

В том числе на улице Ихтиманская, Индустриальная, Школьная, Вокзальная, Старосимферопольское шоссе (участок от кругового движения до дороги А107), Старосимферопольское шоссе - Слащево (дорога на МИС). В настоящее время ведутся работы на дороге «Старосимферопольское шоссе - Слащево», дорога на МИС.