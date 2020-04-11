РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. В микрорайоне Климовск Подольска начали устанавливать дорожные знаки, регулирующие парковку по четным и нечетным дням, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на улице Первомайской ведутся работы по установке дорожных знаков, регулирующих парковку автомобилей по четным и нечетным дням. Данные меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и для недопущения запаркованности автомобилей с двух сторон дороги, что не позволяет проводить работы по очистке прибордюрных частей дорог, проезда спецтехники и коммунальной техники», - говорится в сообщении.

Решение о установке знаков принято на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Автовладельцев просят соблюдать правила дорожного движения.