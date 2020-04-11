РИАМО - 11 апр. На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.

Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

Сейчас в Московском регионе действует всеобщий режим самоизоляции. Из дома можно выходить только по веским причинам – покупки продуктов, товаров первой необходимости в ближайших магазинах, выгула домашних животных, получения медицинской помощи, для поездки на работу, если она не была переведена на удаленный формат.

С начала следующей недели режим самоизоляции будет усилен. Начнут поэтапно вводить пропускной режим. В рамках первого этапа пропуска потребуются для поездок на работу, в рамках второго – для поездок в других целях, в рамках третьего - для передвижения внутри района (при необходимости).

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.