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Пропускной режим и остановка предприятий: новые ограничительные меры в Подмосковье

Какие новые ограничения вводятся в Подмосковье с 13 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Введение пропускного режима

  сайт ГУ МВД по Московской области

По сообщению Губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 13 апреля в Подмосковье ужесточат режим передвижения жителей.

Планируется поэтапное введение пропускного режима. Для поездок на работу, из Москвы в область или для передвижения по уважительной причине необходимо будет зарегистрироваться на региональном портале госуслуг и получить перед выходом из дома специальный пропуск.

Каждому из пропусков присвоят индивидуальный номер и QR-код.

Если у вас нет учетной записи на портале, то можно обратиться по телефону горячей линии.

При отсутствии кода, человек должен будет иметь с собой удостоверение с места работы и документ, подтверждающий личность.

Получать пропуск для похода за продуктами или выгула собаки не нужно.

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2

Остановка работы предприятий

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в области временно приостанавливается работа подавляющего большинства организаций и предприятий.

По предписанию Губернатора Московской области, работать будут только необходимые для обеспечения жизнедеятельности предприятия:

– органы государственной власти;

– правоохранительные органы;

– общественный транспорт;

– СМИ;

– медицинские учреждения;

– объекты оптовой торговли продовольственными товарами и медицинскими изделиями;

– аптеки;

– продуктовые магазины;

– объекты розничной торговли товарами первой необходимости;

– зоомагазины;

– предприятия, оказывающие услуги связи;

– объекты, работающие на доставку;

– предприятия оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, космической отрасли, атомной промышленности;

– производства продуктов питания, средств индивидуальной защиты и предприятия медицинской промышленности.

Руководству этих организаций необходимо сократить количество персонала, присутствующего на рабочих местах. Для остальных сотрудников должен быть организован удаленный режим работы или предоставлен оплачиваемый отпуск.

Также обязательно соблюдение санитарных требований, исключающих риски инфицирования коронавирусом – социальная дистанция, использование индивидуальных средств защиты, контроль температуры работников, дезинфекция помещений и так далее.

3

Запрет на строительство

© Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

Будут введены ограничения на проведение любых строительных работ, кроме обслуживания инфраструктуры транспорта и аэропортов, строительства объектов медицинского назначения,  объектов капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, а также объектов агропромышленного и сельскохозяйственного комплексов, которые производят продукты питания.

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4

Приостановка каршеринга

© РИАМО,   Александр Манзюк

В регионе  временно будет прекращена работа каршеринга – сервиса оказания услуг по краткосрочной аренде автомобилей. Также ограничивается работа такси, кроме перевозчиков, у которых есть разрешение на перевозку пассажиров, действующее на территории Московской области и города Москвы.с

5

Усиление полиции

© РИАМО,   Николай Корешков

С 13 апреля вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, сообщил Губернатор Московской области в обращении к жителям. Планируется, что сотрудники будут контролировать соблюдение пропускного режима.  

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