Пропускной режим и остановка предприятий: новые ограничительные меры в Подмосковье

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сайт ГУ МВД по Московской области

По сообщению Губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 13 апреля в Подмосковье ужесточат режим передвижения жителей.

Планируется поэтапное введение пропускного режима. Для поездок на работу, из Москвы в область или для передвижения по уважительной причине необходимо будет зарегистрироваться на региональном портале госуслуг и получить перед выходом из дома специальный пропуск.

Каждому из пропусков присвоят индивидуальный номер и QR-код.

Если у вас нет учетной записи на портале, то можно обратиться по телефону горячей линии.

При отсутствии кода, человек должен будет иметь с собой удостоверение с места работы и документ, подтверждающий личность.

Получать пропуск для похода за продуктами или выгула собаки не нужно.

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