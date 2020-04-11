РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. В подмосковном Подольске управляющие компании начали проводить генеральную уборку в подъездах, их контролируют активисты Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с Госжилинспекцией, сообщается в группе «Ассоциация председателей советов домов МО» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющие компании Подольска выполняют генеральную уборку подъездов, в которую входит удаление загрязнения и пыли с плинтусов, протирка светильников, почтовых ящиков, подоконников, окон, дверей, металлических ограждений лестниц и других выступающих поверхностей, на которых может скапливаться пыль, мытье полов - на всех этажах дома», - говорится в сообщении.

Генеральная уборка проводится разово и по графику. Активисты Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с Госжилинспекцией и органами местного самоуправления контролируют дезинфекцию. График проведения генеральной уборки в подъезде можно уточнить в управляющей организации.