РИАМО - 11 апр. В столице увеличили количество ежедневных исследований на коронавирус до 18 тысяч, исследования проводят 13 федеральных, городских и частных лабораторий, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин посетил лабораторию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где проводят исследования на коронавирус.

«В критические времена на первый план часто выходят люди, о которых в обычной жизни мы практически не вспоминаем. Уже несколько недель работники многих медицинских лабораторий работают буквально без отдыха и сна, чтобы увеличить объемы тестирования на коронавирус», — сказал Собянин.

Он добавил, что в столице за короткое время развернули девять городских лабораторий, исследования начали проводить частные лаборатории. Объемы тестирования увеличили с нескольких сотен в день до 18 тысяч. Мэр поблагодарил всех сотрудников лабораторий за их труд.

До пандемии коронавируса такие исследования в городе проводили только Федеральный центр гигиены и эпидемиологии и Противочумной центр. Сейчас они проводят около 3 тысяч исследований ежедневно. Дополнительно к ним развернули девять городских ПЦР-лабораторий. Там каждый день проводят около 10 тысяч исследований.

В лабораториях трудятся 250 квалифицированных специалистов, лабораторных техников, медицинских технологов. В лабораториях также есть 36 комплектов современного оборудования.

Так, в лаборатории «СклифЛаб» проводят 1,5 – 2 тысячи исследований на коронавирус в сутки. За 2 недели планируется увеличить число тестирований до 4 тысяч. Для этого установят шесть единиц высокотехнологичного оборудования.

В НИИ имени Склифосовского развернули 102 койки для пациентов с коронавирусом и 37 коек реанимации.

Исследования также проводят частные лаборатории «Литех» и «Гемотест», где делают около 5 тысяч тестирований ежедневно.

В Москве также можно сдать тест на коронавирус на дому. С 10 марта в столице провели более 200 тысяч тестирований более чем для 145 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.