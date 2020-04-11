РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 апр. Власти Подольска предлагают воспользоваться бесплатным каталогом «Все.онлайн» на портале Госуслуг, в нем представлено более 300 полезных цифровых сервисов для комфортной жизни в условиях самоизоляции, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «Вконтакте».

«На портале «Госуслуги» разместили бесплатный каталог услуг «Все.онлайн», в котором представлено более 300 полезных цифровых сервисов для комфортной жизни в условиях самоизоляции, предоставляемых во время пандемии коронавируса. Ссылка каталога», - говорится в сообщении.

В бесплатном каталоге представлены услуги и сервисы из разных категорий, в том числе Интернет и ТВ – бесплатный доступ к кинотеатрам, работоспособные услуги при отрицательном балансе, специальные тарифы, рассрочки и отсрочки, повышенная скорость и специальные пакеты телеканалов. Книги – доступ к огромным онлайн-библиотекам с электронными книгами, в том числе для школьной программы. Учебные материалы –доступ к мастер-классам, учебным онлайн-аудиториям и школьным обучающим курсам.

Онлайн-платформы – доступ к площадкам для проведения вебинаров и презентаций, изучения иностранных языков. Связь – бесплатные звонки с мобильного и стационарного телефонов, интересные скидки на связь. Доставка товаров и еды – множество логистических услуг на специальных условиях или с неоплачиваемой доставкой. Транспорт – специальные условия для пассажирских перевозок, в том числе в рамках городского такси.

Работа – сервисы для удаленной работы или поиска вакансий на стандартных или специальных условиях. Развлечения – в данную категорию вошли услуги музыкальных сервисов и онлайн-кинотеатров. Здоровье – телемедицина и консультации специалистов различного профиля в режиме текстового чата или телефонного звонка. Другое – сюда входят сервисы, не подходящие для размещения в любых других разделах бесплатного каталога.

Перечень доступных сервисов регулярно обновляется. Они помогут скоротать время во время пандемии коронавируса и окажут помощь в сложных жизненных ситуациях.