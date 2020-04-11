РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 апр. Волонтеры Балашихи 10 апреля привезли лекарства, продукты и газеты более 50 пожилым жителям округа, находящимся на домашнем режиме в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается в Instagram-аккаунте общественной палаты муниципалитета.

«Ежедневно работают #ВолонтерыБалашихи и сегодняшний день не стал исключением. Мы посетили более 50 человек. Особую признательность получили сегодня от старшего поколения за газеты, которые доставляем вместе с продуктами и лекарствами», - говорится в сообщении.

Всего в Балашихе работает 255 волонтеров, ежедневно на дежурство заступает по 40 человек. Сообщить об одинокопроживающих пенсионерах и тех, кому нужна помощь, следует в управление социальной защиты населения Балашихи по телефону: 8(495)521-31-08.