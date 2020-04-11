РИАМО - 11 апр. Жители Подмосковья и Москвы в субботу мало выходят на улицы городов, они остаются дома и соблюдают введенный в регионе режим самоизоляции, следует из данных «Яндекса».

По данным сервиса на 12:00, индекс самоизоляции в столице составил 3,5 балла из пяти (плюс 0,6 балла за сутки), в Зеленограде – 3,7 балла, в городе Московский – 3,2 балла.

В городах Московской области отмечены следующие показатели по самоизоляции: Лобня и Электросталь – 3,8 балла, микрорайон Железнодорожный городского округа Балашиха, Подольск, Долгопрудный, Королев – 3,7 балла, Раменское, Красногорск, Щелково, Балашиха – 3,6 балла.

При учете индекса самоизоляции сервис использует три значения: от 4 до 5 баллов – зеленый маркер - означает, что на улицах городов Московского региона практически нет людей, от 2,5 до 3,9 балла – оранжевый маркер – показывает, что на улицах людей больше, чем предполагает режим самоизоляции, от 0 до 2,4 балла – красный маркер – говорит о том, что люди не соблюдают введенный режим.

Индекс самоизоляции является интегрированным показателем, который рассчитывается с помощью данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса».

В Московском регионе до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. На следующей неделе в Москве и Подмосковье будут поэтапно вводить систему пропусков.

В столице ранее оштрафовали 26 человек за нарушение правил соблюдения самоизоляции. У нарушителей был диагностирован коронавирус, и они лечились на дому, в связи с чем им необходимо было соблюдать жесткий карантин.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.