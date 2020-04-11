РИАМО - 11 апр. Первая декада апреля в столице оказалась более теплой, чем обычно, и относительно сухой – выпало только 6% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве средняя суточная температура воздуха составила плюс 4,5 градуса, что выше нормы на 2 градуса. Самым теплым днем стало 9 апреля, воздух прогрелся до 15,9 градуса, а самая холодная ночь осталась за 1 апреля», — говорится в сообщении.

За 10 дней выпало 2,7 миллиметра осадков, что составляет 6% месячной нормы.