РИАМО - 11 апр. В столице до конца апреля будут чередоваться холодный и теплый периоды, в начале следующей недели потеплеет до плюс 16 градусов, а затем снова похолодает, новая волна тепла ожидается к концу второй декады, сообщается на сайте «Метеовести».

Весной погода обычно неустойчивая и быстро изменяется. И в прошедшем марте теплая погода периодически сменялась холодной, за месяц было три арктических вторжения.

«Подхватил этот тренд и апрель. В последний день марта максимальная температура воздуха в столице даже не смогла подняться выше нулевой отметки, а уже 3 апреля было плюс 11 градусов, затем, к 6 числу, средняя температура воздуха опустилась на 3-4 градуса ниже нормы, после чего, 9 апреля, в Москву пришло 16-градусное тепло», - говорится в сообщении.

В субботу температура на 2-3 градуса ниже нормы, холодная погода сохранится и 12 апреля. В начале следующей недели температура повысится до плюс 14-16 градусов, но эта волна тепла будет короткой.

«Продлевая график «температурной пилы», в середине следующей недели в Москве вновь возможны осадки в смешанной фазе, ночные заморозки и отстающие от нормы дневные температуры», — добавляется в сообщении.

Новая волна тепла ожидается ближе к концу второй декады апреля.