РИАМО - 11 апр. Всего в Москве было оштрафовано 26 человек за нарушение правил соблюдения карантина, речь идет о горожанах, у которых легкая форма заражения коронавирусом и они лечатся дома, сообщает ТАСС.

Москвичам, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, разрешено проходить лечение дома после оформления специального согласия на строгий домашний карантин.

«За последние два дня в Москве было зафиксировано сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина были оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы», - говорится в сообщении.

Всех нарушивших карантин в тот же день доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках. Там зараженные коронавирусом будут проходить лечение до полного выздоровления под присмотром медиков.

В столице на сегодняшний день зафиксировали 8 852 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 1030.

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Текстовая трансляция

11 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса по Московской области

- На всех въездах в столицу дежурят полицейские, которые уточняют у автомобилистов причину въезда в город. Жителей призвали проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции: отказаться от невынужденных поездок, сократить круг общения.

- 26 нарушителей карантина оштрафовали в столице. За последние сутки выявили 12 нарушителей.

- Строителям сохранят зарплату на время остановки работ в Москве. Рабочие будут оставаться в местах своей дислокации на территории Москвы.

- Столичных полицейских будут проверять на Covid‑19 со следующей недели. Это касается сотрудников, которые заняты соблюдением общественного порядка в городе.

- За сутки в России зарегистрировали 1667 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1030 заболевших, в Подмосковье - 152.