РИАМО - 11 апр. Часть зданий строящегося в новой Москве инфекционного центра на следующей неделе передадут врачам для тренировок по приему пациентов и освоения медоборудования, отработка отдельных нюансов будет проходить на симуляционных стендах, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Я думаю, что со следующей недели наши коллеги, врачи, приступят уже к освоению объекта. Мы им часть зданий уже передадим для тренировки персонала, тренировки перемещения пациентов, работы с оборудованием, в том числе выполнения противопожарных мероприятий», - сказал Бочкарев.

Он также добавил, что отработка отдельных нюансов работы будет проходить на симуляционных стендах.

«Мы планируем также разместить здесь <...> электронные симуляторы человеческого тела для того, чтобы врачи, которые будут заниматься реанимацией, тренировались на симуляционных стендах, которые мы привезем из Сколкова», - добавил Бочкарев.

Инфекционный центр в новой Москве находится на финальной стадии строительства. В клинике будет организовано порядка 900 койко-мест для пациентов.

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11 АПРЕЛЯ

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